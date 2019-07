Die Seewoche am Berzdorfer See und das Fest in der Blauen Lagune werden an diesem Wochenende zum ersten Mal gemeinsam gefeiert. Die Organisatoren der Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH und der Seewoche haben das Festwochenende am Freitagabend an der Blauen Lagune eröffnet. Bis zum 4. August werden an verschiedneen standorten am See Spiele und Aktionen angeboten.