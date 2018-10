Bundespräsident Steinmeier besucht Siemens in Görlitz

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (2.v.l.) sprach in Görlitz mit Mitarbeitern des Siemens-Turbinenwerkes. Auf seiner Reise durch die Oberlausitz wird er von seiner Frau Elke Büdenbender (l.) und Ministerpräsident Michael Kretschmer (Mitte) begleitet. Bildrechte: dpa

Unter dem Motto "Land in Sicht - Zukunft ländlicher Räume" ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Montag gemeinsam mit seiner Frau Elke Büdenbender in der Oberlausitz unterwegs. Bei einem Rundgang durchs Siemens-Turbinenwerk in Görlitz sprach er am Vormittag mit Mitarbeitern über die aktuelle Lage und die Zukunft des Unternehmens in der Region.

Anlässlich des hohen Besuches reiste Siemens-Personalchefin Janina Kugel (l.) aus der Zentrale in München an. Bildrechte: Uwe Walter Laut Steinmeier geht es bei dieser Reise darum zu zeigen, wie wichtig industrielle Kernpunkte gerade auch in den ländlichen Regionen sind. Warum er ausgerechnet Görlitz und Siemens besucht, das wüssten alljene, denen die Region am Herzen liege. Vor einigen Monaten hatte es Ankündigungen gegeben, das Werk zu schließen. "Ich bin wirklich sehr froh, dass sich Betriebsrat, Gewerkschaft und Unternehmensführung geeinigt haben, dieses Werk fortzuführen und den überwiegenden Teil der Arbeitsplätze in dieser Region zu erhalten", sagte Steinmeier.



Es sei ein wichtiges Signal für Görlitz und für diejenigen, die bei Siemens arbeiten und ihre Familie. "Aber ich kann Ihnen versichern, das Signal geht weit darüber hinaus. Überall wo ich unterwegs war - insbesondere in Ostdeutschland - hab ich erlebt, wie sehr die Menschen darauf schauen, ob es gelingt, in der ländlichen Region um Görlitz Zukunft und Perspektiven vor allem für die jüngeren Menschen zu erhalten", so Steinmeier. Deshalb sei es so wichtig gewesen, einen Ausgleich zwischen den Interessen der Arbeitnehmer und ihren Familien und der Unternehmensführung hinzukriegen.

Es gibt ein wenig Erleichterung, aber alle sagen auch, jetzt müssen wir anpacken, dass die Zukunft hier an diesem Standort dauerhaft geschützt wird. Frank-Walter Steinmeier Bundespräsident bei seinem Besuch im Siemens-Turbinenwerk Görlitz

Am Nachmittag reist Steinmeier weiter nach Ostritz. In der kleinen Stadt an der Neiße spricht der Bundespräsident mit dem Bürgerbündnis "Ostritz bewegt sich", das sich gegen die Vereinnahmung des Ortes durch Veranstaltungen extremistischer Gruppen einsetzt. Aber auch ein Treffen mit anderen ehrenamtlich Aktiven, die sich für ein bürgerschaftliches Miteinander in den Vereinen des Ortes engagieren, ist geplant. Anschließend will sich Steinmeier im Begegnungshaus der Hillerschen Villa in Großhennersdorf über die Jugendarbeit im Dreiländereck und über gesellschaftliche Projekte für die Demokratiebildung informieren. Am Abend lädt der Bundespräsident in die Hillersche Villa zu einem Empfang für ehrenamtlich Engagierte aus der Region ein.

Dritter Besuch in der Reihe "Land in Sicht - Zukunft ländlicher Räume"

In der Reihe "Land in Sicht" ist der Bundespräsident seit Wochen in ländlichen Regionen unterwegs. Auf seiner Reise war Steinmeier bereits im Bayerischen Wald und in der Uckermark unterwegs. Dabei verschaffte er sich einen Eindruck vom Engagement der Menschen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in diesen Regionen. Im Fokus stehen dabei unter anderem Entwicklungspotenziale der mittelständischen Wirtschaft, Chancen der Digitalisierung für das Zusammenleben auf dem Land, die Schul- und Betreuungssituation in kleinen Kommunen sowie eine flexiblere Verkehrsinfrastruktur.

