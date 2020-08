In Bad Muskau verzeichnen die Stadt und der Pückler-Park derzeit einen großen Besucheransturm. Das habe es so noch nie gegeben, sagte Bürgermeister Thomas Krahl MDR SACHSEN. Die Gastronomiebetriebe arbeiteten an der Grenze des Machbaren, auch Parkplätze und Wohnmobilstellplätze seien ständig ausgelastet. So könnten die Stadt und die touristischen Anbieter hoffen, zumindest einen Teil der in der vergangenen Monaten entgangenen Einnahmen wieder aufzuholen.