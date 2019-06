Inzwischen ist er schon fast so etwas ein Familienmitglied, erzählt seine Gastmutter Eva-Maria. Sie hatte in der Zeitung vom Projekt "Betreutes Wohnen in Gastfamilien" gelesen und fand die Idee toll. Als Verwaltungsmitarbeiterin in der Brüdergemeine Herrnhut war für sie der Umgang mit Gästen Alltag. Nachdem sie dort aufgehört hatte, fehlte ihr das, meint Eva-Maria Schmidt. Also wandte sie sich an den Psychosozialen Trägerverein in Zittau, der für das Projekt "Betreutes Wohnen in Gastfamilien" in der Oberlausitz zuständig ist. Finanziert wird es über den Kommunalen Sozialverband Sachsen. Die Vereinsmitarbeiter bringen beide Seiten, also Familien und künftige Bewohner zusammen.