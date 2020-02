Aus der bayrischen Hauptstadt München zog es Michael Kluge über Dresden in die sächsische Provinz.



Nur im bayrischen Rosenheim und in Dresden wird das duale Studium "Holz und Holzwirtschaftstechnik" angeboten und der Münchner entschied sich für Dresden. Dann verlor er sein Herz an eine Oberlausitzerin. Zudem bot ihm die Tischlerei in Löbau beste Möglichkeiten: "So sind Kopf und Herz zufrieden!"