Ein Einbrecher ist zu Recht wegen Mordes an einer 90-Jährigen durch das Landgericht Görlitz verurteilt worden. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden und eine Revision des Angeklagten mit Beschluss vom 2. September verworfen. Das teilte das Landgericht Görlitz am Dienstag mit. Der 35 Jahre alte Mann hat damit die lebenslange Freiheitsstrafe zu verbüßen. Zudem wurde auch eine besondere Schwere der Schuld festgestellt. Deshalb ist laut BGH eine Prüfung, ob die Reststrafe zur Bewährung ausgesetzt werden kann, nicht möglich.

Der Mann hatte in einem Supermarkt die Handtasche der 90-Jährigen samt Wohnungsschlüssel gestohlen. Als er damit im August 2018 bei ihr zu Hause nach Wertsachen und Geld suchte, wachte die Seniorin auf. Der Einbrecher klebte ihr Nase und Mund mit sieben Lagen Klebeband zu, kniete sich auf ihre Brust und brach ihr elf Rippen. Die Rentnerin erstickte. Am nächsten Morgen kam der Mann zurück nach Königshufen, legte die Leiche ins Bett und verwischte seine Spuren.

Sein Plan schien zunächst aufzugehen: Die Hausärztin stellte einen natürlichen Tod der Dame fest. Allerdings hegte die Enkelin erhebliche Zweifel, weil die Bankkarte ihrer Oma noch in der Nacht benutzt worden war, allerdings ohne Erfolg. Bilder der Überwachungskamera am Geldautomaten führten dann zum Handtaschenräuber und Einbrecher. Er hatte vor Gericht zugegeben, in mehr als 20 Fällen ältere Frauen vorwiegend auf Friedhöfen in Ostsachsen und Dresden überfallen zu haben. Den Tod der 90-Jährigen stellte er aber als Unfall dar.