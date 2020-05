Das Internet vergisst nichts! Auch nicht die glücklichen Zeiten auf dem kleinen Ponyhof in Gebelzig im Nordwesten des Landkreises Görlitz. Das zweitschönste Pony Sachsens, der Pintohengst Bastian, hatte einmal hier seinen Heimatstall. Auf alten Webseiten sind lachende Kinder zu sehen. Sie kuscheln mit Ponys, reiten eine Jagd oder voltigieren auf den Pferden. Noch vor zehn Jahren waren Tiere des Ponyhofes bei einer Hitlerparodie mit den Schauspielstars Götz George und Tom Schilling gefeierte Filmpartner, darunter eine Katze und zwei zahme Hühner.

Das Leben ist kein Ponyhof



Das Gelände samt Gebäude macht derzeit einen verwahrlosten Eindruck. In den vergangenen Jahren ging es nur noch bergab. Immer wieder brachen die Tiere aus den Koppeln aus. Anwohner behaupten vor Hunger, die Betreiber sagen aus Angst beispielsweise vor Wölfen. Offenbar fehlte aber die Kraft, den Betrieb aufrecht zu erhalten. Tragischer Höhepunkt: Im Januar stellte das Veterinäramt nach Hinweisen fest, dass die Tiere nicht mehr artgerecht gehalten und versorgt werden. Anfang Februar zog die Behörde die Reißleine. Etwa 70 Vierbeiner, darunter Pferde, Hunde und Katzen, kamen in Obhut.



Nun hat das Veterinäramt nach eigenen Angaben das Kapitel Ponyhof in Gebelzig mit der Zwangsversteigerung von 13 Pferden abgeschlossen.

Auktion unter Polizeischutz

Am Montag rollte in der Umgebung von Biehain eine Fahrzeugkolonne unter Polizeischutz von Weide zu Weide. Das Veterinäramt hatte die beschlagnahmten Pferde beim Gnadenhof von Mario Jakob untergebracht. Dort standen die Ponys aus Gebelzig seit knapp drei Monaten zusammen mit etwa 30 größeren Artgenossen aus Bayern, Berlin und Baden-Württemberg. "Diese Pferde genießen hier ihren Ruhestand, ihren Lebensabend", erzählt Mario Jakob. "Die Tiere, die dann das Veterinäramt brachte, waren in einem schlimmen Zustand."

Mario Jakob hat die Pferde in Obhut genommen und wieder aufgepäppelt. Bildrechte: MDR/Uwe Walter Die Ponys haben wir mittlerweile wieder schön aufgepäppelt. Hufpflege beispielsweise gemacht, Tierarzt war da. Die sehen wieder einigermaßen vernünftig aus, fühlen sich hier wohl. Mario Jakob Landwirt

Der Zustand der Ponys in Obhut wurde immer wieder von den Behörden kontrolliert. Weil die Besitzer auf den fremden Weiden trotz Verbots immer wieder auftauchten und sogar die Entführung drohte, musste die Polizei an den Wiesen Streife fahren. Auch die Versteigerung fand deshalb unter Polizeischutz statt.

Aus der ganzen Oberlausitz waren meist Pferdefrauen gekommen, nicht nur um sich die Vierbeiner anzuschauen. Neun Bieter meldeten schließlich am Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in Biehain ihr Interesse bei Carola Nicht vom Veterinäramt an. Die Frau im gelben "Friesenparka" war die Chefin der Auktion.

Begehrte Kleinpferde

Die Ponys wurden kurz vorgestellt. Die meisten besaßen keine originalen Pferdepässe und das Amt stellte ausdrücklich fest, dass die Tiere nicht zum Verzehr geeignet sind. Auch zu den Charaktereigenschaften sowie zum Ausbildungsstand gab es keine Aussagen. Doch es hatte sich ein fachkundiges Publikum eingefunden und auch deshalb schnellten bei einigen Ponys die Gebote in die Höhe.

Ruheständler Karl-Heinz Jordan aus Hoyerswerda benötigte für sein Pony auf seinem Minibauernhof ein Beistellpferd.

Der Tierschutz hat meine Einzelhaltung beanstandet und mir bis Juli Zeit gegeben. Jetzt habe ich hier das Pony ersteigert und bin voll zufrieden, schon wenn ich an die Enkel denke. Karl-Heinz Jordan Ponybesitzer

Der kleine Bauernhof mit den Tieren sei sein Hobby, sagt der Pferdefreund, der samt Pferdehänger und einem Freund nach Biehain gekommen ist. Der Freund schaute als Fachmann nach dem Rechten, denn dieser hat vor seinem Ruhestand rund 40 Jahre als Hufschmied gearbeitet: "Pferde waren mein Leben!" Ein fachkundiges Publikum war aus der Oberlausitz zur Auktion gekommen. Bildrechte: MDR/Uwe Walter

Pferde für den Ponyhof

Pferde sind ihr Leben und werden es wahrscheinlich noch eine ganze Weile bestimmen. Die Springreiterin Lea Seehuber will in der Gegend um Bautzen ihren Reitunterricht ausbauen und hat deshalb gleich drei Ponys ersteigert. Zwei weitere Tiere leben künftig am Berzdorfer See. Dort sollen sie wieder Kinderherzen erfreuen. Auch in Jerchwitz soll die Pferdeherde vergrößert werden. "Wir haben einen Reitbetrieb für Kinder und waren deshalb auf der Suche", sagt Anke Hennig "Vielleicht hätte das neue Pony etwa größer sein können, aber ansonsten hat alles gut gepasst." Lea Seehuber hat bereits ihr Herz an die kleine, wahrscheinlich trächtige, Stute verloren. Das Pony hat die Bautznerin gerade ersteigert. Bildrechte: MDR/Uwe Walter

Happy End nur für die Tiere

Die meisten Ponys wurden weit über dem Mindestgebot (ab 200 Euro) versteigert. Mit dem Ergebnis waren die Behörden zufrieden, denn sie sind verpflichtet, zugunsten der alten Besitzer den maximalen Erlös zu erzielen. Wie Carola Nicht vom Görlitzer Landratsamt sagte, müssen von dem Erlös allerdings noch die Unkosten abgezogen werden.

Einige Käufer haben die Pferde sofort mitgenommen, andere wollen die Vierbeiner in den nächsten Tagen holen.

Ich wollte gucken, wo die Pferde hinkommen und schön ist auch, dass einige zusammen geblieben sind, wie die beiden Reitpferde. Judit Ströhlein Pferdepflegerin