Journalisten und Polizisten bei Rechtsrockkonzert in Ostritz angegriffen

Eine für den Sonnabend angemeldete rechtsmotivierte Versammlung auf einem privaten Grundstück in Ostritz war der Grund, warum die Kleinstadt am Wochenende bereits zum dritten Mal ein Friedensfest feierte. Mit etwa 300 Beamten sicherten die Polizeidirektion Görlitz und die Bereitschaftspolizei Sachsen Fest und Versammlung ab. "Die verschiedenen Darbietungen beim Friedensfest verliefen störungsfrei", bilanziert Polizeisprecher Thomas Knaup.

Stichprobenartig kontrollierten Polizisten die Fahrzeuge von Besuchern des Rechtsrockkonzertes, bevor sie auf das Versammlungsgelände fuhren. Bildrechte: MDR/Rica Sturm

Weniger ruhig ging es dagegen im Umfeld des Rechtsrockkonzertes zu. Schon als am Nachmittag die ersten Teilnehmer anreisten, fanden Polizisten bei stichprobenartigen Kontrollen verbotene Gegenstände und verfassungsfeindliche Symbole. Da das Konzert als Versammlung angemeldet war, musste der Veranstalter Medien den Zugang zum Versammlungszelt gewähren. Doch als am Abend Journalisten und Fotografen in Begleitung der Polizei das Bierzelt betraten, wurden sie und Polizisten von Konzertbesuchern angegriffen, mit vollen Bierbechern beworfen und einem Feuerlöscher besprüht. Polizei und Journalisten zogen sich daraufhin zurück.



Insgesamt leitete die Polizei rund um das Rechtsrockkonzert, zu dem mehrere Hundert Besucher kamen, sechs strafrechtliche Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Sachbeschädigung, Volksverhetzung, Beleidigung sowie Verstößen gegen das Waffen- und Versammlungsgesetz ein, sagt Polizeisprecher Thomas Knaup. Außerdem ermitteln Kriminalpolizei und Staatsschutz wegen des Verwendens verfassungsfeindlicher Symbole und Sieg-Heil-Rufen auf dem Versammlungsgelände.