Zwar liegen noch keine abschließenden Zahlen für das vergangene Jahr vor, so die Polizeidirektion Görlitz. Im Vergleich zum Vorjahr sei aber jetzt schon sicher, dass es 2020 wie schon in den Jahren zuvor weniger Eigentumsdelikte gab.

Der Rückgang der Fallzahlen bei der Eigentumskriminalität in den Gemeinden an der polnischen Grenze wird bei mindestens zehn Prozent liegen.

Gleichzeitig seien mehr Straftaten aufgeklärt worden. Das liege zwar nicht nur an der Arbeit der Soko Argus, so Polizeisprecherin Anja Leuschner. Sie habe aber einen großen Anteil an diesem Erfolg. Inwieweit der Corona-Lockdown bei dem Rückgang der Zahlen eine Rolle spielt, ist nicht ganz klar. Zwar gab es im Frühjahr weniger Straftaten, da zeitweise auch die Grenzen geschlossen waren. Mit den höheren Temperaturen und gelockerten Corona-Regeln stieg die Zahl der Diebstähle aber wieder an.

Ist also die Grenzkriminalität kein großes Thema mehr in der Region? Zumindest nicht mehr so stark wie noch vor zwei, drei Jahren, meint Johannes Wachtarz. Er betreibt in Görlitz eine Firma, die Alarmanlagen und Sicherungssysteme installiert. Die Angst vor Einbrüchen und Diebstählen habe seinem Eindruck nach etwas nachgelassen. Nichtsdestotrotz hätten viele Firmen ebenso wie Privatleute ihre Sicherheitstechnik hochgerüstet. "Grenzkriminalität bleibt aber ein emotionales Thema, gerade auch bei den Betroffenen", sagt Matthias Schwarzbach von der IHK Zittau. Da sei die Wahrnehmung manchmal sehr subjektiv. Das erlebe er immer wieder in Gesprächen mit den Firmen. Deshalb finde er es gut, dass die Soko Argus immer wieder ihre Erfolge veröffentlicht, damit die Menschen sehen, dass die Polizei nicht untätig zuschaut.