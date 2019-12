Die Herrnhuter Sterne GmbH zieht eine positive Jahresbilanz. Man habe mit rund 700.000 Sternen wieder etwa so viel verkauft wie im Vorjahr. Das teilte das Unternehmen mit. Davon gingen die meisten in Deutschland über den Ladentisch, nur etwa acht Prozent des Umsatzes wurden im Ausland gemacht. Man wolle aber das Auslandsgeschäft nach und nach ausweiten, so eine Sprecherin. Neben dem Sterneverkauf verzeichnet das Unternehmen auch gute Besucherzahlen in seiner neuen Entdeckerwelt in Herrnhut. Den Indoorspielplatz mit Bastelwerkstatt haben 2019 mehr als 4.500 Kinder und Erwachsene besucht. In die Schauwerkstatt kamen 12.000 Besucher.