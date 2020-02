Seit 750 Jahren werden in der Oberlausitz Teiche bewirtschaftet und Fische gezüchtet. Doch die Bedingungen werden nach mehreren niederschlagsarmen Jahren immer schwieriger. Die Sommer waren so trocken, dass das Wasser zu knapp oder zu warm wurde und notabgefischt werden musste. Auch die nahe gelegene Schwarze Elster versagte als Wasserspeicher - so wie viele andere Flüsse und Bachläufe. Besserung ist nicht in Sicht. Beim Forellenzüchter Gunther Ermisch in Langburkersdorf sind fünf von sieben Quellen derzeit versiegt.

Welche Potenziale hat der Lausitzer Fisch für und in der Zukunft? Mit diesen Fragen wollen sich die Teichwirte aus der Oberlausitz in den nächsten Wochen und Monaten beschäftigen. Zur Auftaktveranstaltung der Marketinggesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien (MGO) kamen am Freitag nicht nur einige wenige Kommunalpolitiker, Werbefachleute und Touristiker, sondern auch mehr als 70 Teichwirte aus der Region. Auf dem "Fischgipfel" in Königswartha suchen Teichwirte nach neuen Ideen für ihre Produkte. Bildrechte: MDR/Uwe Walter

Einigen von ihnen steht das Wasser bis zum Hals, obwohl in den Teichen das begehrte Nass fehlt. In nur wenigen Minuten kamen mehr als 50 Themen zusammen, über die die Teichwirte bei einem Ideenworkshop Ende Februar diskutieren wollen. Dabei regte Armin Kittner aus Neupetershain an, über Grenzen hinweg zu denken.

Um den Fisch an den Mann oder die Frau zu bringen, dazu brauchen wir eine breit aufgestellte Kämpferfront. Egal ob für Lausitzer Fischwochen oder sonst was. Teichwirte, Gaststätten, Hotels aber auch Tourismusanbieter, alle müssen mitmachen! Und nicht nur in der sächsischen Lausitz sondern auch in brandenburgischen Lausitz. Armin Kittner

Die "Lausitzer Fischwochen" wurden vor 18 Jahren ins Leben gerufen, um in rund 35 Gaststätten, Teichwirtschaften und Geschäften für die Produkte aus heimischen Teichen zu werben. Doch in diesem Jahr wackelte die Finanzierung. Das Aus der "Lausitzer Fischwochen" konnte in letzter Minute abgewendet werden.

Heimischer Fisch statt Seefisch

Landrat Bernd Lange will einheimischen Fisch statt Seefisch auf den Tisch! Bildrechte: MDR/Uwe Walter Der Görlitzer Landrat Bernd Lange betont beim Fischgipfel in Königswartha zwei Aspekte: Der Karpfen sei ein regionales und gesundes Produkt, deshalb müsse dessen Image weiter bessert werden. Außerdem gebe es das Problem mit der Überfischung der Meere. Es sollte also künftig gelten: "Heimischer Fisch statt Seefisch!" Doch gerade der Nachwuchs kennt nur noch Fischstäbchen, kann sich kaum für eine geräucherte Forelle erwärmen. Die Binnenfischer benötigen auch deshalb dringend neue Produkte, um im Geschäft zu bleiben.

Auf der Grünen Woche in Berlin hatten zwei Binnenfischer aus der Oberlausitz für Aufsehen gesorgt. Vor dem Stand des Landesfischereiverbandes auf der weltgrößten Ernährungsmesse bildeten sich immer wieder lange Schlangen. In der Küche hatten Karl Dominick aus Kirschau und Gunther Ermisch aus Langburkersdorf lange getüftelt. Dann begeisterte der Flammpanga und der Pulled Karp die Besucher auf der Grünen Woche. Der Renner auf der Grünen Woche in Berlin: Pulled Karp! Bildrechte: Ute Lindner/SMEKUL

Dahinter verbergen sich geräucherte Filets vom Pangasius und Karpfen als eine Art Döner oder Burger in einem gerösteten Brot. Zwischendurch waren die Oberlauitzer Spezialitäten in Berlin sogar ausverkauft. Ob die Erfolgsgeschichte von Flammpanga und Pulled Karp weiter geht, ist derzeit noch unklar.

Jetzt brauchen wir den Verband und andere Partner, die uns bei der weiteren Vermarktung unterstützen. Allein können wir das einfach nicht stemmen. Günther Ermisch Teichwirt und Produktentwickler