Fans alter Einsatzfahrzeuge sind am Sonntag in Rothenburg in der Oberlausitz beim Blaulicht- und Sirenentreffen voll auf ihre Kosten gekommen. Zu bestaunen waren Fahrzeuge der Volkspolizei, der Schnellen Medizinischen Hilfe und der Feuerwehr. Die älteste Feuerwehr aus dem Jahr 1931 soll noch bis in die 1980-er Jahre im Dienst gewesen sein.