Die Lausitz hat sich seit der politischen Wende landschaftlich stark verändert. Aus ehemaligen Braunkohletagebauen ist an der Grenze zu Brandenburg eine Seenlandschaft mit zahlreichen touristischen Angeboten entstanden. In unmittelbarer Nachbarschaft wird aber noch immer das braune Gold, wie die Kohle auch oft bezeichnet wird, aus der Erde gebaggert. Riesige Bagger und Abraumbrücken in einer trostlosen Einöde prägen dort die Landschaft.