Bombardier will Werke in Görlitz und Bautzen langfristig erhalten

Der kanadische Schienenbauer Bombardier hat sich zum langfristigen Erhalt seiner Standorte in Sachsen bekannt. Konzern-Vize Daniel Brennan sagte bei einem Treffen mit Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig in Montreal, sein Unternehmen schätze die gut ausgebildeten Fachkräfte im Freistaat. Bombardier wolle die Werke in Bautzen und Görlitz zu einem Aushängeschild des Konzerns fortentwickeln. Dulig sagte MDR SACHSEN, das Bekenntnis sei wichtig für die Menschen in der Lausitz und vor allem für die vielen engagierten Mitarbeiter. Er überreichte Brennan ein Konzept des Betriebsrates für die langfristige Entwicklung der beiden sächsischen Standorte.