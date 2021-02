Der Absatz von Premiumsandalen von Birkenstock boomt weltweit. Deshalb sollen in Görlitz für acht Millionen Euro in den nächsten Monaten nicht nur zwei Produktionslinien modernisiert, sondern auch umliegende Gebäude in den Produktionsprozess einbezogen werden. Görlitz sei für Birkenstock der größte Produktionsstandort, heißt es aus dem Unternehmen und das soll auch so bleiben. Gerüchte zum Verkauf wurden nicht kommentiert.