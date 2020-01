In Görlitz hat die Chefin vom Görlitzer Kreisforstamt, Sylvia Knote, Sorgenfalten auf der Stirn, wenn sie auf ihre Wetter-App schaut. Wieder kaum oder keine Niederschläge in Sicht, weder Regen noch Schnee in ausreichender Menge. Der Boden ist ausgetrocknet, die Bäume in den Wäldern leiden. Die Niederschlagsarmut in den vergangenen drei Jahren hat sogar Grundwasserleiter in der Oberlausitz austrocknen lassen. In Langburkersdorf sind beim Forellenzüchter Günther Ermisch fünf von sieben Quellen versiegt.