In letzter Zeit haben in Sachsen mehrfach Baufahrzeuge gebrannt. Immer wieder betroffen war die Firma Hentschke. So brannte im November ein Auto der Firma in Dresden, wenige Tage zuvor hatten Baufahrzeuge auf dem Betriebsgelände in Bautzen in Flammen gestanden. Fast zeitgleich brannten in Rodewisch im Vogtland Fahrzeuge einer Firma, die mit Hentschke zusammenarbeitet. In den drei Fällen ermittelt das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum (PTAZ) des Landeskriminalamts Sachsen. Ein politisch motivierter Hintergrund werde nicht ausgeschlossen, hieß es. Nach den Brandanschlägen in Bautzen und Rodewisch war auf der linken Internetplattform Indymedia ein Bekennerschreiben aufgetaucht. Die unbekannten Verfasser gaben darin an, mit dem Anschlag gegen den Bau von Gefängnissen zu protestieren.