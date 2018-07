Das Feuer im Visier: Auf dem Feuerwachturm in Schleife

Der Rundblick aus dem Feuerwachturm in Schleife ist fantastisch und jedes Mal gerät Holger Neef, Revierförster von Weißwasser, ins Schwärmen: "Bei Fernsicht kann man sogar die 150 Kilometer entfernte Schneekoppe sehen, das Lausitzer Bergland und da ist das Kraftwerk Boxberg und dort das Kraftwerk Schwarze Pumpe." Doch nicht nur die Rauchsäulen der Kraftwerke sind deutlich am Horizont zu erkennen, sondern auch die scheinbar endlosen Kiefernwälder an der Grenze zu Brandenburg. Der Revierförster ist die 112 Stufen auf steilen Stiegen zu seinem Brandwächter Karl Michelka hinauf gestiegen. Der 69 Jahre alte Rentner hat das Revier voll im Blick und er ist gerne dem Himmel so nahe.

Ich mag nicht allein zu Hause sitzen und ich will gerne helfen. Deshalb bin ich hier oben als Brandwächter. Ein, zwei Jahre will ich das noch machen. Karl Michelka Brandwächter

Früh am Morgen klettert der wortkarge Oberlausitzer in die Höhe. "Wenn es gut läuft, schaffe ich es in zehn Minuten, sonst dauert es etwas länger", lächelt der Rentner und kneift verschmitzt ein Auge zu. Er redet nicht gerne und überlässt das Erklären gerne seinem Förster. Drei wichtige Arbeitsgeräte gibt es auf dem Feuerwachturm, meint Holger Neef: "Das Fernrohr, das Peilgerät und das Telefon!"

Vogelschwarm, Staub oder Waldbrand?

30 Meter hoch ist der Feuerwachturm. Bildrechte: MDR/Uwe Walter Unterdessen hat der Brandwächter eine verdächtige Rauchwolke im Visier: Weißer Rauch in Richtung Weißwasser - möglicherweise an der Straße zwischen Schleife und Halbendorf. Und dann folgen Zahlen. Karl Michelka informiert die Leitstelle in Hoyerswerda. Nun werden mindestens zwei Kameras auf das Gebiet gerichtet und anhand der Gradzahlen kann der mögliche Brandherd sehr genau lokalisiert werden.



Nach einer kurzen Rücksprache mit der Leitstelle in Hoyerswerda ist klar: Kein Feuer! Vielmehr haben Landmaschinen aufgrund der Trockenheit eine Staubwolke aufgewirbelt. Im Umkreis von etwa zehn Kilometern könne man ein Feuer identifizieren, erklärt Karl Michelka und wischt sich den Schweiß von der Stirn. Ein wenig Erfahrung gehöre auch dazu. Manchmal gleicht ein Vogelschwarm einer Rauchwolke.

50 Grad und mehr im Wachturm

Hochsommerliche Temperaturen draußen haben extreme Temperaturen im Wachturm zur Folge. In dem 40 Jahre alten Betonturm klettert die Quecksilbersäule auch schon mal auf über 50 Grad. Da helfen auch die offenen Fenster nicht. Auch aufgrund der extremen Arbeitsbedingungen wurden die Brandwächter auf den Türmen schrittweise durch Kamerasysteme ersetzt. Doch in Schleife war das bislang aufgrund der topografischen Verhältnisse nicht möglich.

Wir sind hier im Muskauer Faltenbogen und Schleife liegt in einer Senke. Die automatischen Kameras konnten beispielsweise nicht über den Trebendorfer Höhenzug blicken. Auch eine Verbindung nach Brandenburg war nicht möglich. Deshalb konnte der Brandwächter nicht durch ein Kamerasystem ersetzt werden. Holger Neef Revierförster Weißwasser

Mit den Vögeln auf Augenhöhe

Wachen für die Sicherheit der Wälder, einsame zehn Stunden. Für den Brandwächter die oft einzige Abwechslung: die Regionalbahn zwischen Zittau und Cottbus direkt unter dem Turm. Ansonsten kämpft das Personal nicht nur gegen die Stille.

Ich sehe hier einen Sprung Rehe, kann die Vögel beobachten, aber sonst ist nicht viel los hier. Glücklicherweise hat es auch noch nicht gebrannt, auch wenn wir in der Ferne schon mal Waldbrände gesehen haben. Karl Michelka Brandwächter