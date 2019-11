In Görlitz hat erneut eine Laube in der Gartensparte am Wiesengrund gebrannt. Um 4:25 Uhr ging ein Notruf bei der Feuerwehr ein. Den Angaben zufolge wurde das Innere der Laube komplett zerstört, vom Gebäude konnten die Einsatzkräfte nur die Hälfte retten. Auch die benachbarte Laube drohte, den Flammen zum Opfer zu fallen. Die beiden Löschtrupps der Feuerwehr konnten jedoch das brennende Dach löschen und größeren Schaden abwenden. Der Schaden an der zerstörten Laube wird auf 37.000 Euro geschätzt.