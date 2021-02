Auf der Heynestraße in Görlitz hat am Mittwochnachmittag das Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, wurde bei dem Feuer niemand verletzt. Eine Person war wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung in ärztlicher Behandlung, konnte das Krankenhaus dann aber wieder verlassen. Die Ursache für den Brand ist derzeit unklar. Auch der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei wird am Donnerstag einen Brandursachenermittler zu dem Haus schicken, der den Fall untersucht.