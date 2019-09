In einem Wohnhaus in Görlitz ist am Morgen ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen ging der Brand vom Kinderzimmer aus. Die Bewohner der Brandwohnung haben die anderen Mietparteien selbst alarmiert, wie ein Reporter mitteilt. Bislang gibt es keine Hinweise auf Verletzte. Ob sich alle Bewohner rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten, werde von der Feuerwehr zur Stunde geprüft. Die Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen ist, ist nicht mehr bewohnbar. Weitere Informationen liegen zur Stunde noch nicht vor.

Bildrechte: Danilo Dittrich