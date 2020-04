In Neundorf a.d. Eigen bei Zittau hat es am Ostermontag auf einem Bauernhof gebrannt. Nach Angaben eines Reporters stand der Kuhstall in Flammen. Mehr als 100 Feuerwehrleute rückten aus, um das Feuer zu löschen. Die Ursache ist noch nicht bekannt. Auf Bildern ist unter anderem ein ausgebrannter Traktor zu sehen. Verletzt wurden den Angaben zufolge niemand. Auch alle Tiere konnten in Sicherheit gebracht werden.