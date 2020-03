Bei einem Wohnungsbrand ist in Weißwasser ein 51 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Laut Polizei war das Feuer am Samstagabend aus noch ungeklärter Ursache in der Wohnung des Mieters ausgebrochen. Die Kameraden der Feuerwehr konnten den Mann nur bewusstlos bergen. Er starb, noch bevor der Notarzt eintraf.