Am Montagabend hat in Oybin im Zittauer Gebirge ein Holzhaufen direkt am Waldrand lichtenloh gebrannt. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Wie es vor Ort hieß, lag das Augenmerk darauf, ein Übergreifen der Flammen auf den Wald zu verhindern. Die Polizei will nun ermitteln, ob der Holzhaufen vorsätzlich angesteckt wurde.