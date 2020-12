Am frühen Donnerstagmorgen ist in einem Mehrfamilienhaus in Görlitz ein Brand ausgebrochen. Ein Sprecher der Polizei sagte MDR SACHSEN, die Einsatzkräfte hätten mit einem Großaufgebot das komplett verqualmte Gebäude geräumt. Mehr als 20 Menschen seien in Sicherheit gebracht worden. Sechs Menschen seien mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in eine Klinik gekommen, vier werden dort noch behandelt. Die übrigen Menschen wurden den Angaben zufolge zunächst in einem städtischen Bus betreut, einige hätte ihre Wohnungen übereilt in Nachtwäsche verlassen müssen.