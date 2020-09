Zwei Menschen sind beim Brand eines Wohnhauses am Sonnabend in Olbersdorf bei Zittau verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, brach das Feuer vermutlich durch eine Verpuffung im Obergeschoss des Umgebindehauses aus. Eine 45 Jahre alte Frau erlitt schwere Brandverletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Eine 71-jährige wurde wegen des Verdachts auf Rachgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe beträgt laut Polizei mindestens 100.000 Euro.