Bei einem Wohnungsbrand in der Altstadt von Görlitz ist am Freitagnachmittag ein Mann ums Leben gekommen. Wie ein Polizeisprecher sagte, war der 64-Jährige noch schwer verletzt aus seiner stark verqualmten Wohnung im Erdgeschoss gebracht werden, starb dann aber vor Ort. Der Mann habe sich allein in der Wohnung befunden. In dem Mehrfamilienhaus seien keine weiteren Menschen verletzt worden. Zur Brandursache machten Feuerwehr und Polizei noch keine Angaben.