Unbekannte haben am späten Sonntagabend offenbar das Auto des AfD-Bundeschefs Tino Chrupalla angezündet. Das bestätigte die Polizei auf Anfrage von MDR SACHSEN. Die Feuerwehr konnte demnach kurz nach 23 Uhr in Gablenz bei Weißwasser zwar die Ausbreitung der Flammen verhindern, der Pkw brannte aber komplett aus. Die Polizei geht von einer politisch motivierten Tat aus, der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.



Die Polizei teilte weiter mit: "Der Fahrzeughalter (Mitglied des Bundestags), welcher den Brand bemerkte und erste Löschversuche unternahm, klagte vor Ort über Atembeschwerden und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht."