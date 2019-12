Ein unbekannter Täter hat am frühen Samstagabend in Görlitz einen Auto in Brand gesteckt. Nach Angaben der Polizei schlug er dafür eine Seitenscheibe des Fahrzeuges ein und warf ein unbekanntes Brandmittel hinein. Das Fahrzeug brannte komplett aus. Der Sachschaden wird mit 25.000 Euro angegeben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.