Die Polizei hat den mutmaßlichen Dieb eines Hähnchen-Grillwagens in Schönau-Berzdorf gefasst. Wie die Polizeidirektion Görlitz am Freitag mitteilte, hatte der Besitzer seinen auf dem Grundstück in Kiesdorf abgeparkten Grillwagen im Wert von rund 35.000 Euro als gestohlen gemeldet. Nach der Auswertung von Videomaterial habe die für Grenzkriminalität zuständige Soko "Argus" einen Tatverdächtigen bei der Fahrt in dem Grillwagen identifizieren können und eine Fahndung in Polen eingeleitet.