Immer wieder müssen Polizei und Deutsche Bahn Schäden ermitteln, die Buntmetalldiebe und Kabeldiebe an der Neißebrücke in Hirschfelde anrichten. Sie zerschneiden Meldekabel, Signalkabel und Kabelschächte, um das Material zu klauen und das darin befindliche Kupferkabel zu Geld zu machen.

Unbekannte haben wieder Bahnkabel auf der grenzüberschreitenden Neiße-Bahnbrücke in Hirschfelde zerschnitten. Laut Bundespolizei wurde dieses Mal das Ersatzsignalkabel, das neben dem Gleis verlegt ist, auf einer Länge von acht Metern an drei Stellen durchtrennt, jedoch nicht gestohlen.

Immer wieder ist die Neißebrücke Tatort für Buntmetalldiebe. Im Jahr 2018 wurden im Wochenrhythmus meterweise Zugmeldekabel an der Bahnbrücke gestohlen. Polizeibehörden in Polen und in Sachsen ermittelten in dieser Diebstahlsserie. Ende 2019 hebelten Diebe mit abgesägten Birkenstämmen Kabelschächte auf, um an das Material zu gelangen. Anfang 2020 berichtete die Bundespolizei ebenfalls über Kabelklau in Hirschfelde: