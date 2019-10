Die norwegisch-jüdische Musikerin und Schauspielerin Bente Kahan wird am Freitagabend mit dem Internationalen Brückepreis der Europastadt Görlitz-Zgorzelec ausgezeichnet. Nach dem Umzug von Oslo nach Breslau fokussierte sich Bente Kahan auf das jüdische Erbe ihrer neuen Heimatstadt. Sie gründete eine Stiftung, sammelte über vier Millionen Euro und sorgte so für die Restaurierung und Wiedereröffnung der Synagoge "Zum weißen Storch". Heute ist die Synagoge ein Begegnungsort für Juden und Nichtjuden. "Ich denke nicht, ich bin eine Jüdin, deutsch, Katholik, Protestant. Wir haben so viel gemeinsam und ich liebe Europa. Ich liebe Deutschland, ich liebe Polen, ich finde diese Länder so interessant", sagte Bente Kahan.