Vom Rathausturm erklingt vor allem an schönen Tagen ab und zu ein merkwürdiges Brummen. Bildrechte: Stadt Görlitz

Das brummende Brüllen des Löwen hatte vor Jahrhunderten eine Aufgabe. Es war eine Art mittelalterliche Alarmanlage . "Immer wenn Mitternacht oder auch Neumond war, sprang sie an", erklärt Junge, "man wollte damit Diebe und Vagabunden verscheuchen". Es habe also eine störende Wirkung gehabt.



Störende Wirkung übte der Görlitzer Rathauslöwe später vor allem auf die Anwohner aus, wenn er ihnen um Mitternacht den Schlaf raubte. Nach der Wende wurde abgeschaltet. Und so wissen nur die wenigsten, warum in Görlitz manchmal der Rathauslöwe brüllt.