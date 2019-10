Auf der Buchmesse in Frankfurt am Main sind zwei Kindertagesstätten aus Sachsen mit dem Gütesiegel "Bücherkindergarten" ausgezeichnet worden. Es handelt sich um den evangelischen Kindergarten Petri-Nikolai in Freiberg und die Integrative Kindertagesstätte "Schwalbennest" in Herrnhut. Deren Erzieher hatten nicht mit der Auszeichnung gerechnet und sich um so mehr gefreut.