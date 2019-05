27.05.2019 | 02:00 Uhr Zittauer wollen Europäische Kulturhauptstadt 2025 werden

Mehr als 5.500 Zittauer haben in einem Bürgerentscheid zur Kulturhauptstadtbewerbung ein "Ja" angekreuzt. Damit kann die Stadt jetzt weiter an ihrer Bewerbung arbeiten, um in die nächste Runde zu kommen.