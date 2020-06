"Das Insektensterben in Deutschland ist dramatisch", stellt Maxi Weber vom BUND Sachsen fest. So belege beispielsweise die Krefelder Studie, dass die Biomasse von Fluginsekten in den vergangenen drei Jahrzehnten um 76 Prozent abnahm. An 63 Standorten wurden dafür von 1989 bis 2014 Insekten gefangen und gewogen. Auch die Rote Liste und viele regionale Studien zeigen den dramatischen Rückgang. "Wir sehen uns in der Pflicht, die Menschen darüber aufzuklären, was auf unseren Äckern, vor unserer Haustür passiert", erklärt Weber.