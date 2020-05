In der neuen Außenstelle des Bundesamts sollen mehr als 100 Mitarbeiter beschäftigt werden. 31 haben ihre Arbeit bereits aufgenommen. Die Bundesbehörde ist unter anderem zuständig für ein Förderprogramm zum Austausch alter Heizungsanlagen. Im ersten Quartal seien nach Angaben der Behörde rund 47.500 Anträge gestellt worden. Das entspreche einer Steigerung von 164 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Ein wesentlicher Teil dieser Anträge wird nun in Weißwasser bearbeitet. Der Oberbürgermeister der Stadt Torsten Pötzsch betont, dass insbesondere der ländliche Raum beim Strukturwandel nicht vergessen werden dürfe.

Im Strukturstärkungsgesetz steht ja drin bzw. im Bericht der sogenannten Kohlekommission, dass Bundesbehörden-Arbeitsplätze in die Gebiete verlegt werden sollen, die vom Kohleausstieg betroffen sind. 5.000 Arbeitsplätze bei Bundesbehörden sollen in den Revieren geschaffen werden. Bei uns sind es circa 100 Arbeitsplätze, ein gutes Zeichen!

Das DRK wollte in Ruhe ein neues Zentrum für Eltern- und Familien-Bildung auf der Berliner Straße aufbauen. Doch die "unschöne Verfahrensweise im Januar" zwang, laut DRK-Vorstandsmitglied Maik Warich, das DRK seine Pläne zu ändern. Vieles, was in Eigenleistung erstellt werden sollte, muss jetzt in Auftrag gegeben werden, damit der neue Familientreffpunkt am ersten Juli eröffnet werden kann.