Am Montagnachmittag hat Bundeskanzlerin Merkel gemeinsam mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer und Siemens-Chef Kaeser den "Zukunftspakt Siemens Görlitz" vorgestellt. Nach der Besichtigung des Turbinenwerkes und Gesprächen mit Mitarbeitern gaben sie Details zu den Inhalten der Absichtserklärung bekannt. Dabei werden auf dem Siemens-Werksgelände in Görlitz ein Innovations-Campus für High-Tech-Firmen und ein Labor für Wasserstoffforschung entstehen, die der strukturschwachen Oberlausitz neue Perspektiven geben sollen. Mit Aufbau und Koordination wird die Fraunhofer-Gesellschaft betraut.

Mit dem Zukunftspakt sollen Investitionen von etwa 30 Millionen Euro und die Schaffung von 100 neuen Jobs verbunden sein. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer sprach von einem Meilenstein für die Entwicklung des Siemens-Standortes Görlitz und die Lausitz. "Das stimmt mich zuversichtlich, die Lausitz als Forschungs- und Industriestandort in Deutschland nachhaltig zu stärken – von der Entwicklung bis zum Anlagenbau", sagte er am Montag in Görlitz.

Am Abend wird Angela Merkel in Dresden erwartet. In der Staatskanzlei wird sie an einem Treffen sächsischer Wissenschaftlerinnen, Unternehmerinnen, Politikerinnen und weiblicher Führungskräfte aus Justiz und Verwaltung teilnehmen. Das Frauennetzwerk hatte Ministerpräsident Kretschmer im März ins Leben gerufen, um einen stärkeren Austausch zu fördern.