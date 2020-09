Nach mehreren Bürgerhinweisen hat die Bundespolizei am Donnerstag in Bernstadt auf dem Eigen, Kemnitz/Oberlausitz, Schönau-Berzdorf und in Kiesdorf insgesamt 20 eingeschleuste Flüchtlinge in Gewahrsam genommen. Am frühen Morgen waren nach Angaben der Bundespolizei 18 Personen syrischer und ägyptischer Herkunft im Alter zwischen zwei und 38 Jahren aufgegriffen worden. Am Nachmittag war es ein 17-jähriger Syrer, der in einem Zug von Zittau nach Görlitz saß. Und ein 35-Jähriger aus Syrien wurde am Abend in Kiesdorf angetroffen.