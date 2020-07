Was ist der Formfehler in der neuen StVO? In der Eingangsformel der Verordnung sei die Rechtsgrundlage für die neuen Fahrverbote nicht genannt, diese seien daher nichtig, hieß es vom Bundesverkehrsministerium. Konkret geht es um Änderungen der Bußgeldkatalog-Verordnung, darin sind auch die Änderungen zum Führerscheinentzug bei Geschwindigkeitsüberschreitungen enthalten. Übrige Vorschriften sind den Angaben zufolge aber wirksam. Wie es zu dem Fehler gekommen war, ist bislang nicht geklärt. Eine Sprecherin des Bundesverkehrsministeriums sagte, es sei unklar, ob Bund oder Länder den Fehler zu verantworten hätten.