In Görlitz sind vier Menschen durch Buttersäure-Dämpfe leicht verletzt worden. Wie die Polizei MDR SACHSEN mitteilte, hatte ein Mitarbeiter eines Fitness-Centers in der Reichenbacher Straße am Vormittag eine unbekannte Flüssigkeit vor dem Gebäude entdeckt - vermutlich Buttersäure. Nachdem der Mitarbeiter mit einem Wischmop die Stelle gesäubert hatte, soll er das kontaminierte Reinigungsgerät durch das Fitness-Center getragen haben, um es in einem der hinteren Räume auszuspülen. Dadurch verteilten sich laut Feuerwehr Dämpfe der Säure im gesamten Gebäude. Die Einsatzkräfte waren mit einem Großaufgebot und dem ABC-Einsatzzug vor Ort.