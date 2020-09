Die Bühne schwimmt mit Kunststoffelementen auf dem Berzdorfer See.

Die Bühne schwimmt mit Kunststoffelementen auf dem Berzdorfer See. Bildrechte: Europa Chor Akademie/Enrico Kasper

Mit 40 Sängern und eigenen Meisterschülern führt die Europa Chor Akademie am Freitagabend Carls Orffs "Carmina Burana" auf. Das besondere dabei: Die Bühne schwimmt auf dem Berzdorfer See. Am Vorabend hat das Technische Hilfswerk die Fläche aus schwimmenden Kunststoffpontons errichtet.