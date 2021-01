Lisa Berndt schreibt in ein paar Wochen ihr Abi am Christian-Weise-Gymnasium in Zittau und kann dafür wieder in ihrer Schule lernen. Die Freude darüber ist bei ihr groß. Sie kann es kaum erwarten, ihre Mitschüler am Dienstag nach langer Abstinenz wieder zu sehen, sagte die 18-Jährige MDR SACHSEN. Es sei gut, dass die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen als erste an die Schulbank zurückkehren dürfen. Vor allem für Schüler, die einen Numerus clausaus für ihr Studium erfüllen müssen, ist das natürlich sehr wichtig, sagte Berndt.

Ich hoffe, dass durch die Schulöffnungen die Corona-Zahlen nicht wieder hochgehen. Lisa Berndt Gymnasiastin aus Zittau

Das sächsische Kultusministerium will mit einem Bündel an Maßnahmen pandemiebedingte Nachteile für Schüler ausgleichen. Vorgesehen sind neue Vorgaben für den Unterricht, die Prüfungen und Bewertung von Schülerleistungen. So sollen die Abschlussklassen deutlich mehr Zeit für die Prüfungsvorbereitungen erhalten und in diesem Jahr vorrangig in den Prüfungsfächern unterrichtet werden. Außerdem sollen sie Wahlmöglichkeiten bei den Abiturprüfungsterminen bekommen und mehr Zeit in den Prüfungen selbst haben. 30 Minuten zusätzliche Arbeitszeit soll es geben. Lisa Berndt hat am 30. April ihre erste schriftliche Prüfung in Deutsch. Bildrechte: MDR / Erik-Holm Langhof

Die Zweit-und Drittkorrekturen der Abiturprüfungen erfolgen an der jeweiligen Schule. Wie das Ministerium mitteilte, solle dadurch eine faire Benotung gesichert werden, wenn in Einzelfällen Prüfungsinhalte an der Schule nicht ausreichend behandelt werden konnten. Lisa Berndt ist mit den Änderungen zufrieden, denn dadurch sei vielen Abiturientinnen und Abiturienten der Druck genommen worden.

Kritik vom Lehrer- und Philologenverband

Die Lehrer in Sachsen sehen die Rückkehr der Abschlussklassen in den Präsenz-Unterricht mit Sorge. Nach Einschätzung des Lehrerverbandes lässt das Pandemiegeschehen in Sachsen keine Teil-Öffnung der Schulen zu. Vorsitzender Jens Weichelt sagte, unter den Lehrern gebe es ein geteiltes Echo. Manche fürchteten um ihre Gesundheit. Andere wollten die Schüler auf ihre Prüfungen vorbereiten. Um das Risiko zu minimieren, können sich Lehrer und Schüler ab morgen freiwillig und kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Nach Angaben des Kultusministeriums haben sich bis Freitag rund 35 Prozent der Schüler dafür angemeldet. Sachsenweit gibt es rund 100 Test-Schulen. Jens Weichelt, Landesvorsitzender des Sächsischen Lehrerverbandes Bildrechte: Stephan Wiegand

Der Philologenverband Sachsen hält die Rückkehr zum Präsenzunterricht angesichts der Corona-Lage im Freistaat für zu früh. Stattdessen fordert er eine Verschiebung der Prüfungen.

Unsere Abiturientinnen und Abiturienten wollen keinen Corona-Stempel auf ihrem Abitur. Thomas Langer Vorsitzender des Philologenverbands Sachsen

Angesichts der zeitlichen Spielräume des langen Schuljahres sei das möglich, erklärte der Vorsitzende des Philologenverbands Sachsen, Thomas Langer. Dass Schüler nur in ihren Prüfungsfächern unterrichtet werden, entspreche nicht den Zielen einer vertieften Allgemeinbildung und Studierfähigkeit, kritisierte Langer.