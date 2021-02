2017 hatte Stöcker seine Firma Euroimmun an einen US-Konzern verkauft.

2017 hatte Stöcker seine Firma Euroimmun an einen US-Konzern verkauft. Bildrechte: Winfried Stöcker

Im März und April vergangenen Jahres spritzte sich der Mediziner nach eigenen Angaben das Antigen insgesamt viermal selbst in den Oberschenkelmuskel. Am 8. Mai meldete Stöcker, er sei jetzt immun gegen das Virus. Wie der "Spiegel" berichtet, habe Stöcker mittlerweile auch seine Frau und seine Kinder mit dem Antigen gespritzt. Nebenwirkungen habe keiner gehabt, sagt er, außer ein paar Reizungen oder Schmerzen an der Einstichstelle, aber alle hätten die Impfungen gut vertragen.