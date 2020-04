Für Pendler zwischen Deutschland und Polen zeichnen sich Erleichterungen ab. Bisher müssen Grenzgänger bei der Rückkehr nach Polen sofort für 14 Tage in Quarantäne. Ein Entwurf der polnischen Regierung sieht nun vor, dass diese Vorschrift schon ab dem kommenden Montag wegfällt. Arbeitnehmer, Studenten und Schüler dürften dann die deutsch-polnische Grenze täglich wieder frei passieren, ohne nach der Rückkehr nach Polen in Quarantäne zu müssen.

Wie eine Sprecherin aus dem Zgorzelecer Rathaus MDR SACHSEN sagte, hänge im Moment alles davon ab, ob die Vorlage gegen die bisherige Quarantäne-Verordnung vom Parlament abgesegnet wird. Bis morgen Mittag um zwölf Uhr solle darüber entschieden sein.

Neue Proteste an Grenzübergängen geplant

Für diesen Zeitpunkt ruft eine polnische Initiative erneut zu Protesten an den deutsch-polnischen Grenzübergängen auf. Die Organisatoren teilten auf Facebook mit, dass sich auf beiden Seiten von Neiße und Oder lokale Politiker und Regierungsbeamte dem Bürgerprotest anschließen wollen. Erst am vergangenen Freitag hatten hunderte Betroffene in der Europastadt Görlitz Zgorzelec gegen die Grenzschließung wegen der Corona-Pandemie protestiert.

Bei den Protesten am vergangenen Wochenende begegneten sich dieser Vater und sein Sohn an der geschlossenen Grenze zwischen Zgorzelec und Görlitz noch durch einen Bauzaun getrennt. Werden Sie sich ab Montag wieder in die Arme nehmen können? Bildrechte: MDR/ Matthias Wehnert Die Schließung der Grenze hat viele Familien schon über Wochen auseinander gerissen. Nach aktuellen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit haben derzeit 19.789 Polen einen sozialversicherungspflichtigen Job in Sachsen. Darüber hinaus gehen 1.322 Polen in Sachsen einer geringfügigen Beschäftigung nach. Nur 47 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten arbeiten und wohnen auch in Sachsen. Die Mehrheit pendelt wöchentlich oder täglich über die Grenze.

Mehr als 80 Prozent der tschechischen Arbeitnehmer in Sachsen pendeln

Deutlich höher ist die Zahl der tschechischen Einpendler. Von den 11.129 in Sachsen beschäftigten Tschechen fahren 82 Prozent regelmäßig zwischen dem Wohnort in ihrem Heimatland und der Arbeitsstelle in Sachsen hin und her.

Damit polnische und tschechische Pendler trotz der Grenzschließung weiter in Sachsen arbeiten, hatte die Landesregierung Arbeitnehmern im Gesundheitssektor sowie in der systemrelevanten Infrastruktur Soforthilfen zugesagt. Der Freistaat bot an, ihnen einen Zuschuss von 40 Euro pro Person und Tag zu zahlen, sollten die Pendler nicht mehr täglich nach Hause zurückkehren können. Für Angehörige oder Lebenspartner, die sich aufgrund der Einreisebeschränkungen ebenfalls in Deutschland aufhalten, zahlt der Freistaat einen Zuschuss von 20 Euro pro Tag und Person.

Soforthilfe für mehr als 800 Pendler