Angesichts steigender Infektionszahlen im Landkreis hat das Klinikum Görlitz einen sofortigen Besucherstopp verhängt. Betroffen sei die im Haus G befindliche geriatrische Station, teilte das Klinikum am Freitag mit. "Die dort behandelten Patient:innen gehören zur Gruppe mit erhöhtem Risiko für einen schweren Verlauf von Covid-19", heißt es in der Mitteilung. Für die übrigen Stationen gelten demnach weiterhin die aktuellen Besuchseinschränkungen - pro Patient darf ein Besucher am Tag für eine Stunde kommen. In der Kinderklinik sind es zwei Personen.

Klinikum Görlitz Bildrechte: Katja Pietsch,Klinikum Görlitz