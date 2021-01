Am Sonntagvormittag hat sich eine Personengruppe vor einem Privatgrundstück des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer in Großschönau versammelt. Wie die Polizei mitteilte, trafen sich die rund 30 Teilnehmer offenbar, um ihre Meinung zu den aktuellen Corona-Regeln gegenüber Kretschmer auszudrücken. Dieser befand sich in seinem Garten und trat mit den Anwesenden ins Gespräch. Die Konversation verlief friedlich und ohne besondere Vorkommnisse. Nach einer Viertelstunde endete die Debatte und alle Personen verließen den Ort.