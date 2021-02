Am Städtischen Klinikum in Görlitz haben am Mittwoch die ersten zehn Mitarbeiter einen Einkaufsgutschein als Dank für ihren Einsatz während der Corona-Pandemie erhalten. Die Gutscheine im Wert von je 100 Euro stammen von Geschäften in der Straßburg-Passage. Auf die Idee zu dieser Aktion kam Verwalter und Besitzer Tobias Heid. Sie sei im Dezember entstanden, als alle Läden schließen mussten und die Händler Unterstützung brauchten. Gleichzeitig wollte man auch denen danken, die an vorderster Front arbeiten.