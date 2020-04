Unter dem Motto "Grundrecht stärken, statt Panik schüren" haben am Sonnabendnachmittag auf der Postplatz in Görlitz 15 Personen für eine Lockerung der Corona-Verordnung demonstriert. Die Veranstaltung war durch die Versammlungsbehörde unter strengen Auflagen genehmigt worden. Etwa 20 Zuschauer verfolgten die Demonstration.

Bereits am Freitag hatten an den Grenzübergängen zu Polen in Görlitz etwa 1.000 Menschen demonstriert. Auch in Zittau und Bad Muskau forderten Menschen eine Lockerung der Quarantäneregelungen im Grenzgebiet. In Neustadt und Pirna löste die Polizei zuletzt Versammlungen auf.