Der Spülmittelhersteller Fit aus Hirschfelde bei Zittau hat im Corona-Jahr auch auf die Herstellung von Desinfektionsmitteln gesetzt und ein kräftiges Umsatzplus verbucht. Die Corona-Krise habe das Unternehmen in Atem gehalten, sagte Geschäftsführer Wolfgang Groß. Ersten Schätzungen zufolge liege das Umsatzwachstum bei einem Plus von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 2019 lag der Umsatz bei 172 Millionen Euro.



Neben rund 300 Artikeln aus dem Standardsortiment produziert das mittelständische Unternehmen seit dem Frühjahr auch Desinfektionsmittel - nach einem Hilferuf aus der Region. Derzeit arbeiteten die Fit-Mitarbeiter an der Rezeptur und Herstellung eines Desinfektionsreinigers für Oberflächen, hieß es.

Kostenlose Lieferungen an Krankenhäusern

Auch Spülmittel wird in der Corona-Krise stärker nachgefragt. Bildrechte: dpa Groß erinnert an den ersten Lockdown im März, als vielerorts Toilettenpapier ausverkauft war. Auch beim Spülmittel gab es seinerzeit Lücken in den Regalen. "Der März ist geprägt von Panikkäufen. Unser Plus beim Spülmittel lag bei 75 Prozent", so Groß.



Nachdem die Weltgesundheitsorganisation WHO die Rezeptur für Desinfektionsmittel freigegeben hatte, lieferten die Oberlausitzer innerhalb einer Woche aus. Die größte Herausforderung sei damals gewesen, Ethanol zur Herstellung der antibakteriellen Mittel in ausreichenden Mengen zu besorgen, so Groß. Die ersten Chargen erhielten sächsische Krankenhäuser, Pflegeheime und Sozialstationen kostenlos. Später wurden Handelsketten beliefert. Gut sieben Millionen Flaschen Desinfektionsmittel haben das Werk in Hirschfelde in diesem Jahr verlassen.

Viele Firmen liefern Desinfektionsmittel